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Kasa fareleri güvenlik kamerasına yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 12:19 | Son Güncelleme

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerine giren hırsızlar, iş yerinin kasasını kırıp içindeki 2 çek koçanı ve 3 müşteri çekini alarak kaçtı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerine giren hırsızlar, iş yerinin kasasını kırıp içindeki 2 çek koçanı ve 3 müşteri çekini alarak kaçtı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
Olay, 30 Mart günü saat 02.50 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Bir iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz iki hırsız, iş yerinin önünde biraz bekledikten sonra kilidi kırıp içeri girdi. İçeride yaklaşık 4 dakika kalan hırsızlar iş yerinin kasasını kırıp 2 çek koçanı ve 3 müşteri çekini alarak kaçtı.
Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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