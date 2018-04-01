Son işlerinde yakayı ele verdiler! Kasa hırsızı çift İstanbul'da yakalandı

Kadıköy'de son 3 ayda kapı kilidi kırılarak yapılan hırsızlık olayları artınca polis hırsızları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Kimsenin evde olmadığı daireleri seçen hırsızların bu yöntemle 8 ev soyulduğu tespit edildi. Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli hırsızlar girdikleri bir binanın güvenilk kameralarına yakalanınca kimlikleri belirlendi.

AZILI HIRSIZ ÇİFT ÇIKTI



Yapılan çalışmalarda, hırsızlıkları S.P. ile Ö.Y.'nin yaptığı belirlendi. Polise tanıdık gelen bu şüphelilerden S.P.'nin çeşitli hırsızlık olaylarında 9 yıl kesinleşmiş cezası olduğu öğrenildi.

Çiftin tüm olayları Kadıköy'de yaptığını tespit eden polis, yine Kadıköy'de şüphelileri aramaya başladı. Şüpheliler hırsızlık için keşif yaparken polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin her birinin 16'şar kez poliste suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.P. ve Ö.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.