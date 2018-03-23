Kasa hırsızları tutuklandı

Samsun’da bir akaryakıt istasyonunun çelik para kasasını murçla patlatarak soydukları iddia edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde 10 Mart gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre, İstanbul’dan geldikleri belirlenen hırsızlar Samsun’da bir akaryakıt istasyonunun geceleyin çelik kasasını murçla kırarak içinden 15 bin lira para, bin 500 euro ve 500 dolar ile çek koçanlarını çaldı. Hırsızlar, kendilerini iş yerinin güvenlik kamerasının kayıt yaptığını görünce kayıt cihazını da aldı ve kayıplara karıştı. Ayrıca aynı hırsızlar 22 Mart gecesi de Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bulunan bir inşaat firmasının çelik para kasasını murçla patlatarak içinden bin 500 lira para ile çek koçanlarını çaldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları çalışma sonucu iki ayrı hırsızlık olayının da İstanbul’dan şahıstan kiraladıkları 2 ayrı otomobille hırsızlık için Samsun’a gelen şahısların yaptığını tespit etti. 35 ayrı güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, İlyas D.(37) ve Yılmaz S.’yi (45) yakalayarak gözaltına aldı. Suçta kullandıkları İstanbul plakalı araçla birlikte yakalanan hırsızlar, Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İlyas D. ve Yılmaz S., akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!
Türkiye'den AB'ye sert yanıt: Kabul etmiyoruz!
Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!
ABD ile YPG yan yana! Skandal kareler yayınlandı
Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var
AK Partili isim ihraç ediliyor!
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var
4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!
Ağır Yaşamlar reyting rekorları kırıyor! İşte zayıflattıklarının son hali
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum