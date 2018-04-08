Kasa hırsızlığı kamerada

Şanlıurfa’da bir iş yerine girip kasayı açan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi’nde yaşandı. Gece saatlerinde bir iş yerine giren yüzü kadın çorabıyla kapalı 2 kişi çelik para kasasını açtı. İçindeki değerli eşyaları alan şahıslar geldikleri gibi çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Olayı aydınlatmak için çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin E.S. ve E.T. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıları yakalamak için operasyon başlattı. Operasyonda E.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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