'Kasaba'nın Şerifi' lakaplı Belediye Başkanı: Vaatlerin hiçbirini yapmadım

AK Partili Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti'nce Şalpazarı İlçesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan gazetecilerle sohbet etti. Kent ve ilçede ilginç çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken ve son günlerde de Köy Enstitülerinden kalan atıl haldeki yapıların yurt yapımı için yıkımındaki 'ahır' ifadesiyle yoğun tepkilere hedef olan Bıçakçıoğlu, basının hizmetleri ve vaatlerini sorgulamasını istedi.

Beşikdüzü ile ilgili seçim vaatlerini bugüne kadar yerine getirmediğini anlatan Bıçakçıoğlu, şöyle konuştu:

"Trabzon, her geçen gün her konuda kan kaybediyor. Sorgulayan bir basın istiyorum. Fikri takibi olan bir basın istiyorum. Özellikle yerel basın benim ilçemde 35 mahalle var. Seçimden önce her mahalleye bir vaadim oldu. Daha bugüne kadar hiçbirini yapmadım. Ama bunu basının hiçbirisini yazmadı. Ben espri ve şaka ile karışık bir laf ediyorum, bütün basın yazıyor. Yahu ben vaat ettim bu milleti kandırdım, size şunu bunu yapacağım dedim. Bugün itibariyle seçime 14 ay kaldı. Ben bu vaatlerin hiçbirini yapmadım. Bu benim için olduğu gibi seçilen siyasilerimiz, vekillerimiz için de geçerli. Belediye Başkanlarımızın hepsi için geçerli.''