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'Kasaba'nın Şerifi' lakaplı Belediye Başkanı: Vaatlerin hiçbirini yapmadım

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 14:10 | Son Güncelleme 1 saat önce

Trabzon'un Beşikdüzü İlçesi'nde 'Kasaba'nın Şerifi' lakaplı Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, bir araya geldiği gazetecilere sıra dışı bir konuşma yaptı. İlginç çıkışlarıyla dikkat çeken ve son olarak da ilçede Köy Enstitülerinden kalan atıl haldeki yapıların yıkımı için ’Ahırları yıktık, yurt yapıyoruz’ ifadesiyle tepkilere neden olan Bıçakçıoğlu, seçimde vaatlerinin basın tarafından sorgulamadığını belirterek olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

AK Partili Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti'nce Şalpazarı İlçesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan gazetecilerle sohbet etti. Kent ve ilçede ilginç çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken ve son günlerde de Köy Enstitülerinden kalan atıl haldeki yapıların yurt yapımı için yıkımındaki 'ahır' ifadesiyle yoğun tepkilere hedef olan Bıçakçıoğlu, basının hizmetleri ve vaatlerini sorgulamasını istedi.

Beşikdüzü ile ilgili seçim vaatlerini bugüne kadar yerine getirmediğini anlatan Bıçakçıoğlu, şöyle konuştu:

"Trabzon, her geçen gün her konuda kan kaybediyor. Sorgulayan bir basın istiyorum. Fikri takibi olan bir basın istiyorum. Özellikle yerel basın benim ilçemde 35 mahalle var. Seçimden önce her mahalleye bir vaadim oldu. Daha bugüne kadar hiçbirini yapmadım. Ama bunu basının hiçbirisini yazmadı. Ben espri ve şaka ile karışık bir laf ediyorum, bütün basın yazıyor. Yahu ben vaat ettim bu milleti kandırdım, size şunu bunu yapacağım dedim. Bugün itibariyle seçime 14 ay kaldı. Ben bu vaatlerin hiçbirini yapmadım. Bu benim için olduğu gibi seçilen siyasilerimiz, vekillerimiz için de geçerli. Belediye Başkanlarımızın hepsi için geçerli.''

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"KAMU YATIRIMLARINI ÇEKMEMİZ LAZIM"

Trabzon'a kamu yatırımlarının yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Bıçakçıoğlu, şöyle devam etti:

"Eğer biz Trabzon'u ileriye taşıyacak, yataktan kaldıracaksak, göç vermesini önleyeceksek buraya yatırım almamız lazım. Kamu yatırımlarını buraya çekmemiz, hizmet sektörünü geliştirmemiz lazım. Bana bugün Trabzon'da 200 kişinin 300 kişinin çalıştığı bir iş yerinden bahsedin. Yok. Trabzon basını şunu sorgulasın. Desin ki; bizim gibi siyasilere ya 67 vilayetten bu Trabzon Türkiye'de gayri milli hâsılada kaçıncıydı?' 81 vilayetken kaçıncı? Ya ben bir zamanlar Antep'ten öndeydim, Aydın'dan, Denizli'den öndeydim, Konya'dan, Kayseri'den öndeydim. Bunlar sorgulasın. Yoksa hala kafasının içindeki ahırlardan kurtarılamayanlar bizleri eleştirip duracak. Varsın eleştirsin diyoruz. Herkesin gününü kutluyoruz."

BAŞKAN HABERLERE KONU OLMUŞTU

Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, 4 yıl önce ilçenin farklı noktalarındaki billboardlara ’Kasaba'nın şerifi’ imzasıyla astırdığı ''Kurban olurum size, çöpler poşette, saatinde, Kurban olurum size, hayvanlar köye ve Kurban olurum size, kaldırımlar hepimizin'' yazılı bayram afişleri astırmıştı. Başkan Bıçakçıoğlu, 2 yıl önce de ilçede görülen sel felaketinin ardından yapımı süren teleferik projesi nedeniyle kendisine eleştiriler yönetilmesine ilişkin ''Turizme önemli bir katkısı olacak bu projeyi yapacağız. Teleferik bir yerlerine mi batmış? Sel ile teleferiğin ne alakası var?'' yanıtını vermişti.

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HİZMET ALMA ÇABASINI ANLATMIŞTI

Başkan Bıçakçıoğlu ayrıca geçen yıl ise bir mahalle ziyareti sırasında ise ilçeye hizmet alabilmek için çabasını şöyle anlatmıştı:

"Benim tek gücüm bu belediye başkanlığında arkama aldığım siyasi iktidardır. Biraz da kendimden gelen kabiliyetim, işte biraz fırıldaklığım, biraz girişkenliğim, biraz üçkâğıtçılığımla gidip para bulmam, para kopartmam, büyükşehirden.. Ankara'dan onunla bununla bu Beşikdüzü'ne hizmet aktarabilme yönünde bir şeylerin peşinde koşuyoruz.''

Başkan Bıçakçıoğlu ayrıca geçen yıl ise bir mahalle ziyareti sırasında ise ilçeye hizmet alabilmek için çabasını şöyle anlatmıştı:

"Benim tek gücüm bu belediye başkanlığında arkama aldığım siyasi iktidardır. Biraz da kendimden gelen kabiliyetim, işte biraz fırıldaklığım, biraz girişkenliğim, biraz üçkâğıtçılığımla gidip para bulmam, para kopartmam, büyükşehirden.. Ankara'dan onunla bununla bu Beşikdüzü'ne hizmet aktarabilme yönünde bir şeylerin peşinde koşuyoruz.'' (DHA)

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Trabzon kasaba'nın şerifi orhan bıçakçıoğlu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Şerif taytısın sözlerinin Türkçe meali : ben öyle böyle değil; bidiğiniz fırıldakım ,üçkâğıtçıyım ,bu konuda öyle yetenekliyim ki ,ahırlara sığamıyorum. bütün bunları da size hizmet adı altında yutturuyorum.Arkamda iktidar var eyy basın sıkar biraz hakkımda yazmak..
takdir ettim başkanı, kendini yerden yere vurmuş, vaad ettiği şeyleri yapmadığı haşde bir daha seçilirse deveye diken olayının gerçekliği bir daha ispatlanmış olacaktır.
bir rivayete göre kendisine hırsız dendiğinde şu cevabı vermiş; “bu hırsız belediye başkanıyla 2 yıl daha birliktesiniz”. karadeniz in tek hayır diyen ilçesi. ve bu adam hala görevde. balık baştan kokar hesabı. yazık be. her yenilen yemeğin bir hesap ödeme zamanı olur. o zaman aynı cesareti gösterecek mi bakalım
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