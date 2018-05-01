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Kasaptan et hırsızlığı güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 11:15 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, yüzlerini maske ile gizleyen 5 kişinin kasaptan et çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kasaptan et hırsızlığı güvenlik kamerasında

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, yüzlerini maske ile gizleyen 5 kişinin kasaptan et çalması güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, gece geç saatlerde Tahtani Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Ceylan'a ait kasap dükkanının vitrin camının kırıldığını fark eden mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin incelemesinde kasap dükkanının vitrin camının kilit taşıyla kırıldığı belirlendi. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinde de kasabın önüne araçla gelen yüzleri maske ile gizlenmiş 5 kişinin kilit taşı ile vitrin camını kırarak, bir gövde eti çaldıkları ve ardından yeniden iş yerine yöneldikleri sırada mahalle sakinlerinin olayı fark ettiğini anlayarak kaçtıkları görüldü.
Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından eşkali belirlenen şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı. İş yeri sahibi Osman Ceylan ise hırsızların bir an önce bulunarak cezalandırılmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

Kasaptan et hırsızlığı güvenlik kamerasındaKasaptan et hırsızlığı güvenlik kamerasındaKasaptan et hırsızlığı güvenlik kamerasında

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