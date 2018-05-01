Kasaptan et hırsızlığı güvenlik kamerasında

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, yüzlerini maske ile gizleyen 5 kişinin kasaptan et çalması güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, gece geç saatlerde Tahtani Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Ceylan'a ait kasap dükkanının vitrin camının kırıldığını fark eden mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin incelemesinde kasap dükkanının vitrin camının kilit taşıyla kırıldığı belirlendi. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinde de kasabın önüne araçla gelen yüzleri maske ile gizlenmiş 5 kişinin kilit taşı ile vitrin camını kırarak, bir gövde eti çaldıkları ve ardından yeniden iş yerine yöneldikleri sırada mahalle sakinlerinin olayı fark ettiğini anlayarak kaçtıkları görüldü.
Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından eşkali belirlenen şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı. İş yeri sahibi Osman Ceylan ise hırsızların bir an önce bulunarak cezalandırılmasını istedi.
FOTOĞRAFLI
1 Mayıs İstanbul'da son durum!
Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu
Şehit itfaiyeci Taner Çebi'nin ölümünde labirent sauna şüphesi
Zengin çocuklarının gösterişli hayatı
Ağa kızı ile fakir gencin aşkı önce tez ardından belgesel oldu!
Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?
Telegram yasaklandı, Ruslar sokağa döküldü
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye ve Suriye açıklaması
İsrail ordusunun en çekici kadın askeri
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum