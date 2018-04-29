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Kasetçaları bomba zannettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 29.04.2018 19:06 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yol kenarına bırakılan kasetçalar, içinde 'bomba' olabileceği şüphesiyle çevredekiler arasında korkuya neden oldu.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yol kenarına bırakılan kasetçalar, içinde 'bomba' olabileceği şüphesiyle çevredekiler arasında korkuya neden oldu. Bomba imha ekipleri yolu trafiğe kapatarak yaptığı incelemede kasetçalarda patlayıcı olmadığını tespit etti.

Tekirdağ- İstanbul karayolu Baykallar mevkiinde yol kenarına bırakılan kasetçaların içinde bomba olabileceğini düşünenler polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri yolu çift taraflı kapatarak güvenlik şeridi çekti. Bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemede kasetçalar içerisinde herhangi bir patlayıcı olmadığı belirlendi. Polis ekiplerince kasetçalar alınırken, yol yeniden trafiğe açıldı.

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