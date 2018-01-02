HABER

Kasığına sakladığı 520 gram eroinle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 14:36 | Son Güncelleme 2 saat önce

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN Ferit Melen Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmeye hazırlanan S.D. isimli yolcunun şüphe üzerine yapılan üst aramasında, kasığına sakladığı 520 gram eroin ele geçirildi.İstanbul'a gitmek üzere Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen S.D.'nin X-Ray cihazından geçerken durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldı. S.D.'nin üst aramasında, kasık bölgesine sakladığı 3 paket halinde, 520 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan S.D.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sarma sigara içenleri üzecek zam

Sarma sigara içenleri üzecek zam

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı!

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı!

2018'de kaç gün resmi tatil var?

2018'de kaç gün resmi tatil var?

TSK'ya 43 bin personel alınacak

TSK'ya 43 bin personel alınacak

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

Yabancı devlet adamlarına hakaret artık suç değil

Yabancı devlet adamlarına hakaret artık suç değil

Diğer Haberler
Herkes paniklerken o bir anda bebeğe atıldı! Otobüs şoförü hayat kurtardı!

Herkes paniklerken o bir anda bebeğe atıldı! Otobüs şoförü hayat kurtardı!

Merdivenleri yol gibi kullandı! Görenler gözlerine inanamadı

Merdivenleri yol gibi kullandı! Görenler gözlerine inanamadı

Bel fıtığına 'rot balans' ayarı!

Bel fıtığına 'rot balans' ayarı!

Denizli'de yaşlı kadına eski damattan 80 bin TL borç kaldı

Denizli'de yaşlı kadına eski damattan 80 bin TL borç kaldı

Yola adım atar atmaz kaldırıma savruldu! O anlar kamerada

Yola adım atar atmaz kaldırıma savruldu! O anlar kamerada

Ölüm saçan yorgun mermilerin nereden geldiği bulundu!

Ölüm saçan yorgun mermilerin nereden geldiği bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.