Kaskı takılı olmayan motosikletli öldü

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, kavşakta otomobille çarpışan, kasksız motosiklet sürücüsü Dursun Karakulak (50), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Sarıgöl- Buldan yolunun Dindarlı- Alemşahlı kavşağında meydana geldi. Sarıgöl'den Buldan yönüne giden Selim Sırma (28) yönetimindeki 20 BZ 768 plakalı otomobil, kavşakta çiftçi Dursun Karakulak'ın kullandığı 45 TA 8007 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada kaskı takılı olmayan, evli ve 2 çocuk babası motosiklet sürücüsü Karakulak, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaralı Karakulak'a ilk müdahalede bulundu. Karakulak, sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Selim Sırma, gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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