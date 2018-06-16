Kasklı hırsızlar kamerada

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA)
KAĞITHANE'DE kasklı iki hırsız, apartmanın önündeki yarış motosikletini 2 buçuk dakikada çalıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay Kağıthane'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Bir apartmanın önünde gerçekleşen ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kasklı iki kişi koşarak apartmanın önüne geliyor. Bir süre çevreyi kontrol eden hırsızlar kimseyi göremeyince işe koyuluyor. Yanlarında getirdikleri levye ve demir kesme makasıyla zincirleri yaklaşık 2 buçuk dakikada kesen hırsızlar motosikleti çalıp olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Ahmet Hakan: Kasetle masetle saldırma planları yapmayın!
24 Haziran seçimleri öncesi mektup krizi!
Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması: Büyük bir reform gerektiriyor
Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!
Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!
ABD'nin Kanada Büyükelçisine tehdit mektubu! Zarfın içinden bakın neler çıktı
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Okuyucu Yorumları 0 yorum