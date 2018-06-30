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Kasksız motosiklet sürücüsü Mehmet Ali, kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin kasksız ve ehliyetsiz sürücüsü 15 yaşındaki Mehmet Ali K.

Kasksız motosiklet sürücüsü Mehmet Ali, kazada öldü

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin kasksız ve ehliyetsiz sürücüsü 15 yaşındaki Mehmet Ali K. öldü.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Akhisar- Gördes Karayolu'nun 25'inci kilometresi Dağdere Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Akhisar'dan Gördes yönüne giden Hüseyin Ö. yönetimindeki 45 R 9317 plakalı otomobil, tali yoldan çıktığı belirtilen ehliyetsiz ve kasksız Mehmet Ali K. yönetimindeki 45 SC 1046 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet yol kenarındaki çalılıklara savrulurken, otomobil ise devrildi. Kazada Mehmet Ali K. öldü, otomobil sürücüsü Hüseyin Ö. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hüseyin Ö., tedaviye alındı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kasksız motosiklet sürücüsü Mehmet Ali, kazada öldüKasksız motosiklet sürücüsü Mehmet Ali, kazada öldü

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