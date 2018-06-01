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Kasksız ve ehliyetsiz motosikletli TIR'a çarpıp yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 13:07 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, kavşaktan dönen TIR'a arkadan çarpan, kasksız ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Hüseyin Ali Aksu (19) yaralandı.

Kasksız ve ehliyetsiz motosikletli TIR'a çarpıp yaralandı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, kavşaktan dönen TIR'a arkadan çarpan, kasksız ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Hüseyin Ali Aksu (19) yaralandı.
Kaza, dün saat 13.30 sıralarında, Gediz- Uşak yolu üzerindeki Gediz Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Gediz İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüseyin Ali Aksu'nun ehliyetsiz ve kasksız kullandığı 45 B 5127 plakalı motosiklet, kavşaktan dönmeye çalışan Süleyman Karaaslan yönetimindeki 43 LP 562 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletli Aksu, yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Aksu, sağlık görevlilerince ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Hüseyin Ali Aksu, yapılan ilk tedavisinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kasksız ve ehliyetsiz motosikletli TIR'a çarpıp yaralandıKasksız ve ehliyetsiz motosikletli TIR'a çarpıp yaralandıKasksız ve ehliyetsiz motosikletli TIR'a çarpıp yaralandıKasksız ve ehliyetsiz motosikletli TIR'a çarpıp yaralandı

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