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Kaş'ta 25 hektar kızılçam ormanı yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 10:18 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde çıkan yangınında 25 hektar kızılçam ormanı yandı.

Kaş'ta 25 hektar kızılçam ormanı yandı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde çıkan yangınında 25 hektar kızılçam ormanı yandı.
Kaş ilçesi Karadağ Mahallesi Arpaderesi mevkiinde, kızılçam ormanıyla kaplı alanda dün öğleden sonra yangın çıktı. 7 yangın söndürme helikopteri, 3 amfibik uçak, 16 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 iş makinesi, 8 su ikmal arazözü, 2 TIR, 10 kamyonet ve 104 işçiyle müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle ormanın iç kesimlerine yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Gece boyunca bölgede soğutma yapan ekipler, halen çalışmalarını sürdürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 25 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi. Yangında kasıt ihtimali üzerinde duran jandarma inceleme başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kaş'ta 25 hektar kızılçam ormanı yandıKaş'ta 25 hektar kızılçam ormanı yandıKaş'ta 25 hektar kızılçam ormanı yandıKaş'ta 25 hektar kızılçam ormanı yandı

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