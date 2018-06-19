Kaş'ta 56 kaçak yakalandı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye ve Afgan uyruklu 20'si çocuk, 17'si kadın 56 göçmen yakalandı. Kaçakları tespit eden yatın kaptanı Engin Canpolat, "Kıyıya yanaşıp demir attım. Birden ormanın içinden insanlar yata doğru gelmeye başladı. Yatın kendileri için geldiğini zannettiler. Sevinç içinde bir şeyler söylüyorlardı" dedi.
Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'nde yat işleten Engin Canpolat, Yalı mevkisindeki Gerenlik Koyu'nda 'Pala' adlı yatını demirledi. Yattaki yolcular yüzmek için denize atladığı sırada Engin Canpolat, ormanlık alandan bir grubun kıyıya doğru geldiğini gördü. Bunun üzerine Canpolat, Kalkan Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nı arayarak durumu bildirdi.
Kıyıdan jandarma, denizden de Kalkan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri olay yerinde bir grup kaçak olduğunu belirledi. Bölgenin kayalık olması nedeniyle kaçaklar sahil güvenlik botuna alınarak Kalkan Yat Limanı'na getirildi.
Kalkan Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen Suriye ve Afgan uyruklu 20'si çocuk, 17'si kadın 56 kaçak, işlemlerinin ardından minibüslerle Kaş'a götürüldü. Kaçakların bazılarının Antalya'dan, bazılarının İstanbul'dan geldiği ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi.
Kaçakları tespit eden yatın kaptanı Engin Canpolat, "Yatla kıyıya yanaşıp demir attım. Birden ormanın içinden insanlar yata doğru gelmeye başladı. Zannederim yatın kendileri için geldiğini zannettiler. Sevinç içinde bir şeyler söylüyorlardı. Ben de hemen jandarma ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nı arayarak haber verdim" dedi.
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