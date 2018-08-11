Kaş'ta orman yangını

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya)- ANTALYA’nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de helikopterle bölgeye giderek söndürme çalışmalarını havadan takip etti.
Kaş ilçesi Karadağ Mahallesi Arpaderesi mevkiinde saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Kızılçam orman alanında etkili olan yangına 1 amfibik uçak, 4 helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve su tankerinin yanı sıra orman işçileri ile müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, saat 19.50 sıralarında kontrol altına alındı.
BAKAN HAVADAN DENETLEDİ
Selden etkilenen Elmalı ilçesinde inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopterle bölgeye giderek söndürme çalışmalarını havadan takip etti. Bakan Pakdemirli, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Antalya Kaş yakınlarındaki yangını yerinde incelemek için rotamızı Elmalı’dan Kaş’a çevirdik. Yangını kontrol altına almak için büyük bir çaba harcayan ekiplerimizi kutluyorum” ifadelerine yer verdi.
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