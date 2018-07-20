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Kastamonu Belediyesi eski uçağı 'millet kıraathanesi' yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 17:00 | Son Güncelleme

Kastamonu Belediyesi tarafından daha önce satın alınan eski uçak, millet kıraathanesi olarak hizmet verecek.

Kastamonu Belediyesi eski uçağı 'millet kıraathanesi' yaptı

Douglas MD-82 TC-TUA tipi yolcu uçağı, hurdaya çıkarıldıktan sonra geçtiğimiz yıllarda Kastamonu Belediyesince satın alınarak parçalara ayrıldıktan sonra tırlarla İstanbul'dan Kastamonu'ya getirildi.

Parçalar, Aktekke Mahallesi'nde Veli Efendi Camisi'nin yanındaki boş alana yerleştirilerek birleştirildi.

Kastamonu Belediyesi, önce "uçak kafe" yapılması planlanan uçağın "millet kıraathanesi" olarak değerlendirilmesine karar verdi. Hizmete giren millet kıraathanesi, yoğun ilgi görüyor. 6 görevlinin bulunduğu millet kıraathanesi, saat 8.30'dan 23.00'e kadar hizmet veriyor.

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'ÇOK GÜZEL DÜŞÜNÜLMÜŞ'

Millet kıraathanesine gidenlerden Recep Aluçdibi, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski bir uçağın bu şekilde değerlendirilmesini çok ilginç bulduğunu dile getirerek, "Çok güzel düşünülmüş bir faaliyet olarak görüyoruz. Bu tür çalışmaların yaygınlaştırılması gerekiyor. Hem kültürel hem de sosyal anlamda halkın kaynaşması açısından oldukça başarılı bir iş olmuş. Yapanların eline sağlık" dedi.

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Millet kıraathanesinde arkadaşlarıyla sohbet edip birlikte zaman geçirdiklerini ve kitap ve gazete okuduklarını anlatan Aluçdibi, kendilerine ikramda da bulunulduğunu belirtti.

Ömür Yusuf ise Yaz Akademisi olarak öğretmenleriyle millet kıraathanesine geldiklerini dile getirerek, "Daha önce hiç uçağa binmemiştim. Uçağın içini çok güzel buldum. Çok eğlenceli bir yer. Uçakta çok güzel zaman geçirdik, Arkadaşlarla satranç, mangala oynadık. Burası birlikte zaman geçirmek için güzel ve eğlenceli bir yer" ifadesini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
evet güzel icat olmuş dünyada tek patentini alın bari çalmasınlar sizin güzel icatınızı ve aklınızı:-)
mükemmel bir yatırım olmuş ellerinize sağlık
ALLAH KIMSEYI BELESCI YAPMASIN BURALAR ASGERI UCRETLIDEN ALINAN VERGILERLE CALISIYOR ORDA YIYEN ICENLER ONUDA DUSUNUN
Gözlerim yaşardı
Müthiş, uçuşa geçiyoruz, içinide çok uygun döşemişler, kutlarım... Keke devam
bu bir devrim olmalı
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