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Kastamonu'da 8 ev küle döndü: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 01:14 | Son Güncelleme

Kastamonu'da bir marangoz atölyesinde çıkan yangın çevresinde bulunan evlere sıçradı. 8 ev küle döndü, bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Tosya ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Özboyu köyünde Hakkı Kansız’a ait evin altında bulunan marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede rüzgarında etkisiyle tüm evi kapladı.

Yangına ilk müdahalesi Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ve Özel İdare ekipleri müdahale etti. Köy içerisinde yol olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmekte büyük güçlük çekerken, şiddetli rüzgar nedeniyle yangın çevrede bulunan evlere de sıçradı.

İlk belirlemelere göre yangında Döndü Kansız isimli kadın hayatını kaybederken, dumandan etkilenen 5 kişi ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ve arazöz ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalışırken köye iş makineleri getirildi.

Kastamonu’da 8 ev küle döndü: 1 ölü


"YETERLİ MÜDAHALEDE BULUNAMIYORUZ"
Yangında ilk belirlemelere göre 8 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İş makinelerinin açtığı yoldan ilerleyen Tosya Belediyesi, Kastamonu Belediyesi, Ilgaz Belediyesi, Kargı Belediyesi itfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü, Tosya İlçe Özel İdare Müdürlüğü arazözleri, yangına müdahale ediyor.

Öte yandan Özboyu köyünde yangının ilk çıktığı dakikalarda olay yerine gelen Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, "Tosya itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü, yangına müdahale ediyor. Fakat köyün içinde yol olmadığı için yeterli müdahalede bulunamıyoruz" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU yangın

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