HABER

Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 23:36 | Son Güncelleme

Kastamonu'da otomobilin trafik tabelasına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı

Küre ilçesi yakınlarında, Recep Kaya idaresindeki 37 EP 897 plakalı otomobil, yol kenarındaki trafik tabelasına çarptı. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Kenan Şalgam, Kadir Erten, Sadık Bayrak, Muhammed Uğur ve Sercan Kurnaz yaralandı.

Ambulanslarla Küre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

AA

PARTNERÜnlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...Ünlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...
Kayıp Evrim'in annesi: Yavrumu kaçırdılar (3)Kayıp Evrim'in annesi: Yavrumu kaçırdılar (3)
Şantiyede tartıştığı güvenlik görevlisini vurduŞantiyede tartıştığı güvenlik görevlisini vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza feci kaza KASTAMONU

En Çok Okunan Haberler

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Güpegündüz cinayet anı kamerada

Güpegündüz cinayet anı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.