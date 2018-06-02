Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Doğu Çevre Yolu Tosya Kavşağında Özcan Serenli idaresindeki 37 AE 053 plakalı otomobil ile Necdet Özcan yönetimindeki 37 KL 725 plakalı otomobil, kavşak içerisinde çarpıştı.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Kazada otomobilde bulunan İlknur Özcan (30), Çınar Özcan (3) ile Suriye uyruklu oldukları öğrenilen Muazzez Muhaimed (27), Kaser Muhaimed (27) ve Mahmud Muhaimed (17) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
İHA
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