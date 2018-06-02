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Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 02:22 | Son Güncelleme

Kastamonu’da Tosya Kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Doğu Çevre Yolu Tosya Kavşağında Özcan Serenli idaresindeki 37 AE 053 plakalı otomobil ile Necdet Özcan yönetimindeki 37 KL 725 plakalı otomobil, kavşak içerisinde çarpıştı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kazada otomobilde bulunan İlknur Özcan (30), Çınar Özcan (3) ile Suriye uyruklu oldukları öğrenilen Muazzez Muhaimed (27), Kaser Muhaimed (27) ve Mahmud Muhaimed (17) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

İHA

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Kaza trafik kazası araba

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