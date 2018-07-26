Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı

Olay, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Kastamonu il merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesinde ikamet eden 22 yaşındaki R.Y., Kastamonu’ya gelerek ablasını ziyaret etti. Alkollü eve gelen R.Y., yeğenleriyle birlikte aynı odada kaldı. R.Y., birlikte kaldığı yeğenlerine gece cinsel istismarda bulundu. Çocukların yaşadıkları olayı annelerine anlatmaları üzerine olay ortaya çıktı. Şikayet üzerine tutuklanan R.Y. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve tehdit’ suçlarından dava açıldı.
Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık R.Y.’yi ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan S.Y.’ye yönelik eyleminden ötürü 42 yıl 2 ay, A.Y.’ye yönelik eyleminden dolayı da 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca mahkeme heyeti, yaşanan olayı başkalarına anlatmaması için yeğenlerini tehdit ettiği gerekçesiyle sanığa tehdit suçundan da 2 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, toplamda 62 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluğunun da devamına karar verdi.
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