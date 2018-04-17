Kastamonu merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Kastamonu merkezli 12 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 12 rütbeli asker gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu merkezli 12 ilde FETÖ/PDY’nin mahrem askeri yapılanmasına operasyon düzenlendi. Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kastamonu merkezli yapılan operasyonda, Kastamonu, Iğdır, Hakkari, Tunceli, Ankara, Rize, Tokat, Çorum, Amasya, Ankara, İstanbul ve Şırnak’ta bulunan subay ve astsubaylardan oluşan 12 rütbeli asker gözaltına alındı. Evlerinde ve işyerlerinde de arama faaliyetleri yürüten KOM ekipleri, diğer illerde gözaltına alınan askerleri Kastamonu’ya getirdi. Burada ifadeleri alındıktan sonra gözaltındaki askerlerin adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
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