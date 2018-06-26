Kastamonu merkezli 8 il de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 21 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılğı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Kastamonu merkezli Manisa, Afyon, Bursa, Samsun, Erzincan, Kayseri ve İstanbul illerinde önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, aralarında esnaf, doktor ve işadamlarının da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere bulundukları illerin emniyet müdürlüklerine götürüldü.



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