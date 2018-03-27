Kastamonu merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda, rütbeli asker ve askeri öğrencilerden oluşan 20 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, sabah saatlerinde Kastamonu merkezli 6 ilde operasyon düzenledi. Samsun, İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Yalova polisinin katıldığı operasyonlarda, rütbeli asker ve askeri öğrencilerden oluşan 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.