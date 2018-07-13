Kastamonu merkezli 'silah kaçakçılığı' operasyonunda 8 tutuklama

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU merkezli 4 ilde jandarmanın başlattığı operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve örgüt faaliyeti kapsamında silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 11 Temmuz tarihinde, Kastamonu İl Jandarma ekipleri tarafından Kastamonu, İstanbul, Samsun ve Rize illerinde başlatılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan ve ifadelerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen 24 şüpheliden Cide ilçesi İl Genel Meclisi Üyesi İ.A., köy muhtarları S.T., Ö.Ö., İnebolu ilçesi Muhtarlar Cemiyeti Başkanı A.Ç. ile K.A., M.Ç., G.N. ve O.S.K. tutuklanarak İnebolu cezaevine konuldu.
Ayrıca, olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 11 şüpheli ise Cide Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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