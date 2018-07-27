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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 23:53 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Taşburun köyü mevkisinde, Ömer Özkaya yönetimindeki 37 EN 129 plakalı minibüs ile Vedat Şahin (39) idaresindeki 34 HHN 43 plakalı otomobil çarpıştı.

İŞTE YARALILARIN İSİMLERİ

Kazada her iki aracın sürücüleri ile minibüste bulunan Ayşe Özkaya (52), Semanur Özkaya (16), Aycan Özkaya (20), Aydan Özkaya (20), Şengül Delioğlu (48), Serap Delioğlu (24) ile otomobilde bulunan, Oğuzhan Şahin (22), Kader Şahin (42) Yiğit Ekrem Şahin (11) ve 6 aylık bebek Yaman Asaf Şahin yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA

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