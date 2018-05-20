Kastamonu Taşköprü'de dolu yağışı sarımsak tarlalarına zarar verdi

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağış yerini doluya bıraktı. İlçeye bağlı bir çok köyde etkili olan dolu yağışı ekili olan sarımsak, buğday ve arpa tarlalarına zarar verdi.

Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Çit köyü ve çevresinde etkili olan dolu yağışı yer yer ceviz büyüklüğüne ulaştı. 20 dakika süren dolu yağışı sonrası tarlaların üzerinde yaklaşık 10 santimetre boyunda dolu tabakası oluştu. Dolu yağışıyla ilgili bir açıklama yapan Yukarı Çit Köyü Muhtarı Hamit Elmacı, "Dolu yağışı yaklaşık 20 dakika kadar sürdü. Yağış dindikten sonra tarlalarımızı kontrol etmeye gittik ve acı manzara ile karşılaştık. Sarımsak tarlaları başta olmak üzere ekin tarlaları da yağan doludan etkilenmiş, ilk izlenimlerimize göre ekintilerimiz yüzde 80 oranında zarar gördüğünü tespit ettik. Kısmen zarar gören yerler olsa da çoğunluğunda durum kötü Allah yardımcımız olsun" dedi.

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