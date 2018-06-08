Kastamonu'da 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)- KASTAMONU'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli, yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenledikleri operasyon sonrası 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kayıplara karışan FETÖ/PDY şüphelisi iş adamı Evren S. Devrekani ilçesinde, emniyetin mahrem imamı olduğu iddia edilen Osman B. ise Tosya ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde Kastamonu Adliyesi'ne çıkarılan Evren S. ve Osman B., tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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