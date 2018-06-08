Kastamonu'da 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)- KASTAMONU'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli, yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenledikleri operasyon sonrası 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kayıplara karışan FETÖ/PDY şüphelisi iş adamı Evren S. Devrekani ilçesinde, emniyetin mahrem imamı olduğu iddia edilen Osman B. ise Tosya ilçesinde yakalandı.
Emniyetteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde Kastamonu Adliyesi'ne çıkarılan Evren S. ve Osman B., tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! 'Erdoğan Demirören hayatını kaybetti' iddiası! Hastaneden açıklama
Avusturya'da 7 cami kapatılacak, imamlar sınır dışı edilecek
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı
Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu
Anlaşma bozuldu, Yunanistan'dan ilk açıklama geldi
80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş
Öldü sanıp diri diri gömmüşler! Tam 8 saat sonra kurtarıldı
LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi
Bolu'da ilginç olay! Otomobilde mahsur kalan bebeğe bunu yaptı
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Okuyucu Yorumları 0 yorum