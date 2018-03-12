Kastamonu’da 20 ton kaçak çay ele geçirildi

Kastamonu’da jandarma ekiplerince yol kontrolleri esnasında 20 ton kaçak çay ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolleri esnasında durdurulan kamyonda yapılan aramada 20 ton kaçak çay ele geçirildi. Jandarma ekipleri, kaçak çaylara el koyarken, olayla ilgili olarak üç kişiyi de gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.