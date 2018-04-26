Kastamonu'da 22 iş adamı ve Bank Asya çalışanına gözaltı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU merkezli 5 il de sabah saatlerinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda aralarında iş adamları ve eski Bank Asya çalışanlarının da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kastamonu merkezli eş zamanlı Bursa, Denizli, Manisa ve Ankara’da operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında iş adamları ve eski Bank Asya çalışanlarının da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bulunan doküman ve belgelere de el konulurken bulundukları illerdeki emniyet müdürlüklerine ifadeleri alınmak üzere götürüldükleri öğrenildi.
Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak
CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi
Tarihi buluşmaya saatler kaldı! Kore Yarımadası'nda büyük gün!
CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'
İstanbul hava durumu ile ilgili son tahmin! İstanbul bugün yanacak
Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!
Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı
Manisa'da 'yok artık' dedirten olay! Araba kendi kendine bu hale geldi
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum