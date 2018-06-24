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Kastamonu'da 3 ev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2018 16:55 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Daday ilçesine bağlı Değirmenözü köyünde çıkan yangında 3 ev, 3 ahır, 2 ambar ve 3 eklenti kül oldu.

Kastamonu'da 3 ev yandı

Gürkan YILMAZ/DADAY (Kastamonu), (DHA)-KASTAMONU'nun Daday ilçesine bağlı Değirmenözü köyünde çıkan yangında 3 ev, 3 ahır, 2 ambar ve 3 eklenti kül oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
Daday ilçesine bağlı Değirmenözü köyünde henüz belirlenemeyen nedenle öğle saatlerinde bir evde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın diğer evlere sıçradı. İhbar üzerine Daday Belediyesi ile çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında, Muammer Topaloğlu, Nurettin Topaloğlu ve Mustafa Kayalı'ya ait evler ile 3 ahır, 2 ambar ve 3 eklenti kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

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Kastamonu'da 3 ev yandıKastamonu'da 3 ev yandı

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