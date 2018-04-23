Kastamonu’da 4 ev ve 1 odunluk alevlere teslim oldu

Kastamonu’da dün gece saatlerinde meydana gelen yangında 4 ev ve 1 odunluk kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 11 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hisarardı Mahallesi Kerpiçli Sokak üzerinde dün gece 00.00 sularında bacadan çıktığı tahmin edilen ve mutfak tüplerinin patlaması sonucunda bir anda büyüyen yangında 4 ev ve 1 odunluk tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Hakkı Köse’ye ait ahşap evdeki bacadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, Ahmet Karakoca’ya ait eve de sıçradı. Karakoca ve Köse’ye ait ev ile odunluk tamamen yanarken, yangın daha sonra bitişiğindeki iki eve de sıçradı.

Yangına, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yetersiz kalan itfaiye ekipleri, çevre ilçe belediyelerinden takviye ekipleri istedi. 40’a yakın itfaiye aracı, orman arazözü, il özel idaresi su tankerlerinin müdahale ettiği yangın 11 saat sonra tamamen söndürüldü. Yangında evlerini kaybeden ev sahipleri, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını gözyaşları içerisinde takip etti.

TEDAŞ ekipleri yangında zarar gören elektrik hatlarında onarım çalışması gerçekleştirirken, olay yeri inceleme ekipleri de yangın mahallinde incelemelerde bulundu.

Öte yandan, mahalle sakinleri, 11 saat boyunca yangına müdahale eden ve dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine ayran ve poğaça ikram etti. Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinden yangınla ilgili bilgi alırken, yangında yanan evin 2009 yılında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki iki aile arasında buğday teslim sırası yüzünden çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken vurularak Şehit olan Polis Memuru Nihat Karakoca’nın ailesine ait olduğu öğrenildi.

Gün boyu soğutma çalışmalarının ve incelemelerinin sürdüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.