HABER

Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü kazadan önceki son fotoğraf

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 13:17 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da, dün akşam iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 6 kişinin, komşu Binen ile Ergin ailelerinden olduğu ve Yürekveren köyündeki yakınlarına bayram ziyaretine gittiği ortaya çıktı.  Kaza, dün akşam 21.30 sıralarında, Devrekani yolu Kırcalar mevkisinde meydana geldi.

Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü kazadan önceki son fotoğraf

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'da, dün akşam iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 6 kişinin, komşu Binen ile Ergin ailelerinden olduğu ve Yürekveren köyündeki yakınlarına bayram ziyaretine gittiği ortaya çıktı.
Kaza, dün akşam 21.30 sıralarında, Devrekani yolu Kırcalar mevkisinde meydana geldi. Daday ilçesinden Yürekveren köyüne bayram ziyaretine giden 6 kişinin bulunduğu, Enver Binen yönetimindeki 37 DC 250 plakalı otomobil ile Kastamonu merkezden Küre ilçesine giden Ali Erol'un kullandığı 37 AAD 050 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı otomobilde bulunan Enver (58) ve eşi Kadriye Binen (53) ile kızları Sibel (17) ve Serenay Binen (15), Kezban Ergin (60) ile kızı Müzeyyen Ergin (19) yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından Daday ilçesine bağlı Ertaş köyünde yaşayan Binen ve Ergin ailelerinin komşu olduğu, bayram tatili için yola çıktığı öğrenildi. Komşu ailelerin, merkez Yürekveren köyünde bulunan tanıdıklarının yanına giderken, kazanın meydana geldiği belirtildi.
SON FOTOĞRAFLARI
Öte yandan kazada hayatını kaybeden Kadriye, Sibel ve Serenay Binen ile Kezban Ergin'in, kazanın olduğu gün bir mekanda beraber otururken çektirdikleri fotoğraf da ortaya çıktı.
6 kişinin cenazesinin, bugün ikindi vakti Kastamonu merkezdeki Candaroğlu Camii'nde kılınacak namazın ardından Ertaş köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü kazadan önceki son fotoğrafKastamonu'da 6 kişinin öldüğü kazadan önceki son fotoğrafKastamonu'da 6 kişinin öldüğü kazadan önceki son fotoğraf

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
Gaziantep'te hastanede yangın: 2 ölü (2) - YenidenGaziantep'te hastanede yangın: 2 ölü (2) - Yeniden
Van'da PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi (2) - YenidenVan'da PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi (2) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Aleyna Tilki’den şoke eden hareketler! Bu görüntüler sosyal medyayı salladı!

Aleyna Tilki’den şoke eden hareketler! Bu görüntüler sosyal medyayı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yavru köpeğin ölümü infial yarattı! Türkiye bu olayı konuşuyor

Yavru köpeğin ölümü infial yarattı! Türkiye bu olayı konuşuyor

Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp

Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp

Kastamonu'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kastamonu'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bodrum'da hortum paniği! Saniye saniye böyle görüntülendi

Bodrum'da hortum paniği! Saniye saniye böyle görüntülendi

Sakarya'dan sonra Zonguldak'ta da vahşet! Boğazı iple bağlanmış...

Sakarya'dan sonra Zonguldak'ta da vahşet! Boğazı iple bağlanmış...

Denizli'de zincirleme trafik kazası: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Denizli'de zincirleme trafik kazası: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.