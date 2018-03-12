Kastamonu’da 70 bin liralık tütün operasyonu

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından istihbari çalışmalar neticesinde piyasa değeri 70 bin TL olan kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, yurda kaçak yollardan sokulan tütün ve tütün mamullerinin satışına göz açtırmıyor. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri daha önceden tespit edilen bir iş yerine baskın gerçekleştirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda iş yerinin zula olarak kullanıldığı tespit edilen depo ile iş yeri sahibinin aracında yapılan aramada 458 gram bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün, 30 bin 640 adet bandrolsüz doldurulmuş makaron, 798 paket bandrolsüz nargile tütünü, 5 adet elektronik sigara, 10 adet elektronik sigara parçası, 108 adet bandrolsüz elektronik sigara likiti, 65 adet pipo tütünü ile 1 adet seri üretim amacıyla kullanılan elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyon sonrasında yurda kaçak yollardan sokulan tütün ve tütün mamullerine el konulurken iş yeri sahibi gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 70 bin TL olduğu belirtildi. Kastamonu İl emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ekonomik ve haksız kazanç elde eden, şahıs, suç örgütleri, örgüt üyeleri ile ilgili en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edileceği kaydedildi.