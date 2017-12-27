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Kastamonu'da 8 Azeri öğrenci, gasp iddiasıyla gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 13:24 | Son Güncelleme 2 saat önce

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU Üniversitesi'nde öğrenim gören Azerbaycan uyruklu 8 öğrenci, gasp iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Azerbaycan uyruklu 8 öğrenci, iddiaya göre, öğrenim gördükleri Kastamonu Üniversitesi'ne yeni gelen Azeri öğrencilerden para isteyip, eşyalarını gasbetti. Şüphelilerin son olarak evine girdikleri bir Azeri öğrencinin parmaklarını kırdığı, daha sonra ise dizüstü bilgisayar ile fotoğraf makinesini zorla aldıkları ileri sürüldü. Şikâyet üzerine İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli öğrenciler E.E., F.A., N.A., R.A., M.Y., S.M., H.A. ve S.R.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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