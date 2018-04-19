Kastamonu’da 815 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tosya’da ikamet eden Suriyelilerin ev ve işyerlerinde yaptıkları aramada 815 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Tosya’da istihbari çalışmalar neticesinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Tosya’da ikamet eden Suriye uyruklu vatandaşların ev ve iş yerlerinde arama yapan Jandarma KOM ekipleri, 815 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan olmazken, kaçak sigara paketlerine ise el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.