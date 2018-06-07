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Kastamonu'da aranan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 18:03 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Kastamonu'da aranan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kayıplara karışan FETÖ/PDY şüphelisi iş adamı Evren S.'yi Devrekani ilçesinde, emniyetin mahrem imamı olduğu iddia edilen Osman B.'yi ise Tosya ilçesinde yakaladı. Evren S. ve Osman B., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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