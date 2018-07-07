Kastamonu'da, arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Gürkan YILMAZ/ARAÇ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Araç ilçesinde Yusuf Pamukçu (63), arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği Selahattin Pamukçu'yu (64) tabanca ile vurarak öldürdü.
Olay, Araç ilçesine bağlı Dereçatı köyü Mirzek Mahallesinde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları belirtilen Yusuf Pamukçu ile akrabası Selahattin Pamukçu arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yusuf Pamukçu, tabanca ile Selahattin Pamukçu'yu vurarak öldürdü.
Yusuf Pamukçu gözaltına alınırken, Selahattin Pamukçu'nun cenazesi savcının incelemesi sonrası Araç İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!
Meclis'te dikkat çeken an! Bahçeli ve Koray Aydın'ın samimiyeti oturuma damga vurdu
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Şok görevden alma
Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler
YouTube fenomenlerinin feci ölümü!
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu
Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var
ABD Ulusal Hava Servisi'nden kritik sıcak hava uyarısı!
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
Sosyal medyadan yorum yağdı! Oraya giren gözlerine inanamıyor
Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum