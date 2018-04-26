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Kastamonu'da DEAŞ davasında 12 sanığa beraat

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 15:25 | Son Güncelleme

KASTAMONU’da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 13 sanıktan 12’si hakkında beraat kararı verildi.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) KASTAMONU’da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 13 sanıktan 12’si hakkında beraat kararı verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, silahlı terör örgütüne üye oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan U.M. T. ve S.D. ile avukatları katıldı.
Diğer sanıklar M.Ç, V.K, B.K.S, F.G, U.G, M.D, M.P, M.Y, Y.A, B.Y. ve A.E. ise duruşmaya katılmazken, U.M.T. savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatını talep etti. U.M.T., "Uzun zaman geçti. Yaptığım paylaşımları hatırlamıyorum. Her ne kadar suç işlediğim sabit olmasa da kötü bir durumun içine girdim. Bu yükten kurtulmak istiyorum" ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanıklardan U.M.T.’yi terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırırken, diğer sanıklar hakkında ise beraat kararı verdi.

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