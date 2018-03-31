Kastamonu’da direğe çarpan araç paramparça oldu: 1 yaralı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yol kenarındaki direğe çarpan otomobil paramparça oldu. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde Cide’ye bağlı Kemeri Mahallesi’nde meydana gelen kazada İlker Ç. (21) idaresindeki otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen aracın sürücüsü İlker Ç. ağır yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Cide Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından İlker Ç., Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

199 promil alkollü olduğu tespit edilen İlker Ç.’nin vücudunun birçok yerinde kırıklar olduğu öğrenildi.