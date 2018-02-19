Kastamonu’da esrarla yakalanan şahıs gözaltına alındı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde polis ekiplerinin parkta üzerinde 10 gram esrar ele geçirdiği şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Bozkurt’ta Türk Tarih Meydanı yanındaki Fazıl Sermet Kılıçay Parkı’nda F.Ö.’nün (33) üzerinde yapılan aramada 10 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ö., Bozkurt İlçe Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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