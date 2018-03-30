HABER

Kastamonu’da fabrikanın duvarı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 15:28 | Son Güncelleme

Kastamonu’da bir fabrikada beton duvarın devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçide yaralandı.Edinilen bilgiye göre Kastamonu’da bir fabrikaya bağlı olarak müteahhit firma bünyesinde çalışan Özgür Müzennet (26) ve Sinan Arslan (27), fabrika içerisinde kazı yaptıkları esnada beton duvarın devrilmesi sonucu duvarın altında kaldılar.

Kastamonu’da fabrikanın duvarı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu’da bir fabrikada beton duvarın devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçide yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kastamonu’da bir fabrikaya bağlı olarak müteahhit firma bünyesinde çalışan Özgür Müzennet (26) ve Sinan Arslan (27), fabrika içerisinde kazı yaptıkları esnada beton duvarın devrilmesi sonucu duvarın altında kaldılar. Yaralanan işçiler, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Özgür Müzennet’i, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine, Sinan Arslan’ı Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Özgür Müzennet yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası polis ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, fabrikaya giderek incelemelerde bulundu. Ayrıca polis ekipleri, kazanın yaşandığı anda olay yerinde bulunan işçilerin ifadesini aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kastamonu’da fabrikanın duvarı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Fransa'ya sert tepki: Terör örgütüyle açıkça işbirliği!Fransa'ya sert tepki: Terör örgütüyle açıkça işbirliği!
Flaş gelişme: 3 şirkete kayyum atandı!Flaş gelişme: 3 şirkete kayyum atandı!
FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!

Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.