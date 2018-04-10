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Kastamonu'da FETÖ sanığı eski öğretmene 9 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 16:29 | Son Güncelleme

KASTAMONU’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski öğretmen Muhammed Arıkan’a 9 yıl hapis cezası verildi.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski öğretmen Muhammed Arıkan’a 9 yıl hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock kullandığı ve 'silahlı terör örgütü üyesi olduğu' iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski öğretmen Muhammed Arıkan ile avukatı katıldı. FETÖ'ye ait dershanelerde çalışan Muhammed Arıkan savunmasında ByLock kullandığı iddiasını kabul etmeyerek, "Bilgisayardan anlamam ama çelişkili şeyler olduğunu düşünüyorum. O nedenle bilirkişi incelemesi talep ediyorum. Benim hiçbir terör örgütü ile bağım olmadı, olmaz da" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi.

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