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Kastamonu'da FETÖ'cü öğretmene 7,5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 16:37 | Son Güncelleme

KASTAMONU Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY davasında yargılanan eski öğretmen Abdullah B.'ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY davasında yargılanan eski öğretmen Abdullah B.'ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Diğer eski öğretmen Enver İ. hakkında ise ‘Mor Beyin’ mağduru olduğu gerekçesi beraat kararı verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla öğretmenlikten ihraç edilen ve 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuksuz yargılanan Abdullah B. savunma yaptı. Sanık, “Burada bulunmaktan dolayı üzüntü duyuyorum. Benim terör örgütüne sempatim olmamıştır" dedi. Mahkeme heyeti, Abdullah B.'ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti, diğer sanık eski öğretmen Enver İ. hakkında ise ‘Mor Beyin’ mağduru olduğu gerekçesi ile beraat kararı verdi.

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