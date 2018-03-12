HABER

Kastamonu’da gümrük kaçağı 20 ton çay ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 17:52 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, jandarma ve polisin ortak çalışmasıyla yapılan yol kontrollerinde, gümrük kaçağı 20 ton çay ele geçirildi.

Kastamonu’da gümrük kaçağı 20 ton çay ele geçirildi

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, jandarma ve polisin ortak çalışmasıyla yapılan yol kontrollerinde, gümrük kaçağı 20 ton çay ele geçirildi.
Güvenlik güçleri, Ağrı'dan İstanbul'a giden Musa K. yönetimindeki 76 DP 614 plakalı kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, gümrük kaçağı 20 ton 610 kilo çay ele geçirildi. Çay dolu çuvallara el konulurken, kamyon sürücüsü Musa K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İşte düşen Türk jetindeki pilotun kuleyle son konuşmasıİşte düşen Türk jetindeki pilotun kuleyle son konuşması
Bu sözlere hiç kimse inanamadıBu sözlere hiç kimse inanamadı
Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Marmaris’te kadına cinsel saldırı iddiasına tutuklama

Marmaris’te kadına cinsel saldırı iddiasına tutuklama

Uşak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Uşak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba tahliye edildi

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba tahliye edildi

Çukura düşerek ölen iki kardeşin davasında tahliye kararı

Çukura düşerek ölen iki kardeşin davasında tahliye kararı

Şüpheli otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şüpheli otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Başkent’te silah kaçakçılığı örgütüne operasyon: 29 gözaltı

Başkent’te silah kaçakçılığı örgütüne operasyon: 29 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.