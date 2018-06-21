Kastamonu'da inşaat işçisine El-Nusra gözaltısı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da terör örgütü El-Nusra üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu bir kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kastamonu'da oturan ve kentteki bir inşaatta çalışan Suriye uyruklu bir kişi, terör örgütü El-Nusra üyesi olduğu iddiası ile Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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