HABER

Kastamonu'da inşaat işçisine El-Nusra gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 13:56 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da terör örgütü El-Nusra üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu bir kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da terör örgütü El-Nusra üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu bir kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kastamonu'da oturan ve kentteki bir inşaatta çalışan Suriye uyruklu bir kişi, terör örgütü El-Nusra üyesi olduğu iddiası ile Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

PARTNERÜnlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...Ünlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...
Şehit Sözleşmeli Piyade Onbaşı, Malatya'da gözyaşlarıyla uğurlandıŞehit Sözleşmeli Piyade Onbaşı, Malatya'da gözyaşlarıyla uğurlandı
Cinsel taciz davası öncesi adliyede kavga: 1 yaralı, 6 gözaltıCinsel taciz davası öncesi adliyede kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Diğer Haberler
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü

Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü

Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı

Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı

Cani kocanın kan donduran ifadesi: Eşimi bıçakladım, doğum yapmaya başladı

Cani kocanın kan donduran ifadesi: Eşimi bıçakladım, doğum yapmaya başladı

Valinin koruması Akdeniz Üniversitesi'ndeki 3 güvenlik görevlisini darp etti

Valinin koruması Akdeniz Üniversitesi'ndeki 3 güvenlik görevlisini darp etti

Genç kızın intihar girişimini çekirdek çitleyerek izlediler

Genç kızın intihar girişimini çekirdek çitleyerek izlediler

Babasının minibüsünü kaçıran 13 yaşındaki çocuk, ortalığı birbirine kattı

Babasının minibüsünü kaçıran 13 yaşındaki çocuk, ortalığı birbirine kattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.