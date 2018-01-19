Kastamonu'da kaçak içki operasyonu

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent genelinde kaçak içki imalatı yaptığı tespit edilen bir kişiye operasyon düzenledi.
Polis ekipleri, C.G.'nin dresine gerçekleştirilen operasyonda bidonlarda yapılmış 40 litre kırmızı şarap, 35 litre rakı ve bunların imalatında kullanıldığı değerlendirilen fermente, 8 litre alkol, 63 adet değişik marka ve ebatlarda boş şişe ile çok sayıda aparat ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli C.G., gözaltına alınırken hakkında adli işlem başlatıldı.
Emniyet yetkilileri olayla ilgili yaptıkları açıklamada, "Bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde etmek ve vatandaşlarımıza zarar vermek isteyen şahıs ve şahıslarla ile ilgili müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” denildi.
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