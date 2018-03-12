Kastamonu’da kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde kaçak kaza yaptıkları esnada yakalanan 3 kişi, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Devrekani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yaptığı tespit edilen üç kişiyi, çeşitli suç aletleri ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.