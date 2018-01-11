Kastamonu'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'da hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Kastamonu- Tosya karayolu Kızılkese köyü mevkiinde meydana geldi. Kastamonu'dan Tosya yönüne giden Ayhan B. yönetimindeki 37 BD 921 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hasan G. yönetimindeki 37 KD 904 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ayhan G. ile yanındaki Kadir K.(69) yaralandı.
Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kadir K., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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