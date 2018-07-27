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Kastamonu'da kaza: 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 20:11 | Son Güncelleme

  KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde minibüs ile karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i 6 aylık bebek,11 kişi yaralandı.

Kastamonu'da kaza: 11 yaralı

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde minibüs ile karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i 6 aylık bebek,11 kişi yaralandı.
Kaza İnebolu- Doğanyurt Karayolu Taşburun Köyü mevkisinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, Ömer Özkaya yönetimindeki minibüs ile karşı yönden gelen Vedat Şahin'in kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada minibüs şoförü Ömer Özkaya, minibüste bulunan Ayşe Özkaya (52), Semanur Özkaya (16), Aycan Özkaya (20), Aydan Özkaya (20), Şengül Delioğlu (48), Serap Delioğlu (24) ile otomobil sürücüsü Vedat Şahin (39), Oğuzhan Şahin (22), Kader Şahin (42) Yiğit Ekrem Şahin (11) ve 6 aylık Yaman Asaf Şahin yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Kader Şahin, sedyeyle ambulansa bindirildikten 6 aylık bebeğinin sağlık durumunu sorarak yanına getirilmesini istedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri durumu iyi olan bebeği annesinin yanına getirerek gösterdi. Kader Şahin, oğlunun durumunu gördükten sonra sakinleşti.

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Kastamonu'da kaza: 11 yaralıKastamonu'da kaza: 11 yaralıKastamonu'da kaza: 11 yaralıKastamonu'da kaza: 11 yaralı

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