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Kastamonu'da köyde çıkan yangında 5 ev kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 18:41 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Azdavay ilçesine bağlı Sarnıç köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da köyde çıkan yangında 5 ev kül oldu

Gürkan YILMAZ/AZDAVAY (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Azdavay ilçesine bağlı Sarnıç köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi.
Azdavay ilçesine bağlı Sarnıç köyü Söğüşler Mahallesi'nde Nuri Özkan'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek İsmail Özkan, Mustafa Özkan ve Süleyman Özkan ile Nuri Mısır'ın da evlerine sıçradı. İhbar üzerine Azdavay ve Daday belediyelerinin itfaiye ekipleri bölgeye geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye tarafından soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Kastamonu'da köyde çıkan yangında 5 ev kül oldu

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